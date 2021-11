Bea Cukai Perkuat Sinergi dengan Instansi untuk Optimalkan UMKM Ekspor

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono mengatakan, pihaknya terus melakukan sinergi dengan sejumlah instansi untuk membantu pelaku UMKM di daerah dalam merealisasikan ekspor.

“Seperti di Makassar, kami bersinergi dengan Bank BNI dalam mewujudkan rumah ekspor untuk menghadirkan fasilitas one stop solution bagi para wirausahawan dan eksportir, termasuk calon eksportir di Sulawesi Selatan dan sekitarnya,” ujar Andhi.

Pada Senin (01/11) lalu, Andhi beserta Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagsel, Noegroho Wahyu Widodo dan jajarannya melakukan kunjungan ke Bank BNI Sudirman, Makassar.

Dalam kunjungannya, Andhi memberikan apresiasi kepada pihak BNI.



"Kami sangat senang dengan kerja sama yang telah terjalin sangat baik dengan pihak BNI, terutama untuk mendukung para UMKM kita naik kelas," ungkap Andhi

Dia berharap dengan adanya rumah ekspor Bea Cukai dan BNI bisa membantu mengoptimalkan pelayanan kepada UMKM agar mampu melakukan ekspor mandiri.

Sementara itu, Pengelola Cash Manegement and Trade BNI Makassar Randy mengatakan pihaknya memiliki produk khusus yang tentu berbeda dengan rumah ekspor lainnya.

Menurut dia, BNI hadir melalui Expora BNI yang memudahkan akses informasi kepada pelaku UMKM.

"Keunggulan dari rumah ekspor kami di antaranya go productive, go digital dan go global yang konsen untuk menggarap pangsa pasar beriorentasi internasional," kata dia.