Bea Cukai Siapkan Pelayanan Terintegrasi Lewat CIESA 4.0, Ini Keunggulannya

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai berkomitmen untuk menghadirkan fasilitas yang mudah, modern, dan lancar kepada masyarakat.

Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan diterapkannya sistem aplikasi Costums-Excise Information System and Automation (CEISA) sejak 2018 lalu.

Memasuki tahun ke-4 penggunaannya, saat ini CEISA terus berkembang dengan menyesuaikan perkembangan zaman.

Menilik perjalanan sejak 1990, sistem teknologi informasi Bea Cukai yang menunjang sistem pelayanan telah mengalami beberapa masa evolusi.

Dimulai dari Customs Fast Release System (CFRS), dan pada 2012 menjadi awal diberlakukannya sistem aplikasi CEISA.

Bea Cukai kemudian mengembangkan sistem teknologi informasi berbasis aplikasi webform bernama CEISA 4.0 sejak 2018.

“CEISA 4.0 memudahkan integrasi dan kolaborasi antara G2G (goverment to goverment), B2G (business to goverment), dan B2B (business to business),” ungkap Kasubdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana melalui keterangan yang diterima, Senin (12/9).

Hatta mengatakan penerapan CEISA 4.0 telah membawa dampak efisiensi yang progresif.