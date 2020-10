Begini Cara Anggun Berdamai dengan Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Anggun C Sasmi mengungkap cara dirinya berdamai dengan pandemi Covid-19.

Salah satunya adalah menerima dan beradaptasi serta menikmatinya bersama orang-orang terkasih.

"Semua pertunjukan dibuat dari rumah. Kami sebagai musisi tidak berhenti dan terus berkreasi, karena itu adalah salah satu cara untuk merayakan kehidupan," kata Anggun, baru-baru ini.

Pelantun Mimpi ini mengatakan, mulai dialihkannya konser, pertunjukan seni, hingga produksi musik secara virtual menjadi pesona tersendiri di masa sekarang.

"Saya rindu tampil. Namun, di satu sisi, saya bisa catching up dengan aspek personal saya. Rasanya menyenangkan juga bisa catching up dengan kehidupan (di luar pekerjaan). Misalnya catching up with sleep, dan menghabiskan waktu bersama keluarga," ujar Anggun.

Ibu satu anak ini tak menampik bahwa dirinya cukup pusing dengan kehidupan di tengah pandemi saat ini.

“Ya...tapi menurut saya, hal itu wajar. Di sisi lain, situasi ini membuat kita lebih mengapresiasi kehidupan. Dan ini juga hanya sementara, dan itu baik untuk diketahui," tuturnya.

Menjaga kesehatan mental juga menjadi salah satu aspek yang Anggun perhatikan. Menurutnya penting untuk bermeditasi, membagi cerita dengan orang-orang terdekat, dan lebih menyayangi diri sendiri.