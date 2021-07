Begini Cara Exabytes Mendorong Pelaku UMKM Bangkit

jpnn.com, JAKARTA - Exabytes Indonesia terus berupaya membantu para pelaku UMKM di tengah pandemi virus corona (covid-19).

Salah satu caranya ialah mengedukasi para pelaku UMKM dengan acara tahunan berjudul SME DigitalFest 2021, Sabtu (31/7).

Beberapa narasumber akan menjadi pembicara dalam acara yang digelar secara daring itu.

Di antaranya, Vice Chairman of IT & Fintech of Kadin William Yang, Country Manager of Exabytes Indra Hartawan, dan Business Development & Global Partnerships at Traveloka William Prahara.

Ada juga Founder Socialmediamarketer.id Niko Julius dan Co-Founder and Business Director at POT Branding House Alby Padmakusumah.

Mereka akan membagikan ilmu, kiat-kiat, tren bisnis terkini, dan kisah yang menginspirasi.

Masyarakat pun bisa mengikuti SME DigitalFest 2021 tanpa dipungut biaya apa pun alias gratis.

Indra berharap SME DigitalFest 2021 bisa membantu para pelaku UMKM bangkit di tengah pandemi.