Begini Cara Jasa Raharja Dukung Pelestarian Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasaraharja Putera terus mendukung kegiatan kampanye pelestarian lingkungan.

Hal itu karena isu pencemaran lingkungan masih menjadi permasalahan di setiap tahunnya dan tanpa disadari akan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan.

Berdasarkan hasil uji emisi 2023 terbukti bahwa sektor transportasi adalah sumber pencemaran utama di wilayah perkotaan.

Eks Kakorlantas Irjen (Purn) Royke Lumowa menyadari bahwa aktivitas bersepeda masih kurang diminati masyarakat sebagai moda transportasi.

Padahal, bersepeda tak menimbulkan polusi udara, suara, dan menyehatkan tubuh.

Oleh karena itu, tersebut timbul misi untuk keliling dunia menggunakan sepeda.

Misi Royke makin dipertegas dengan menciptakan kampanye Cycling Anywhere to Save the Earth yaitu touring sepeda keliling dunia dari Jakarta menuju Paris dengan kurun waktu 1 tahun yang dimulai 8 Juli 2023 sampai dengan November 2024.

Royke juga memiliki semangat yang sama dalam hal pelestarian lingkungan hal ini di wujudkan melalui dukungan kepada kampanye Cycling Anywhere to Save The Earth untuk terus membantu melindungi bumi dari pencemaran polusi udara.