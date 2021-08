Begini Obrolan Pertama Sergio Ramos dengan Lionel Messi di PSG

jpnn.com, PARIS - Bertahun-tahun menjadi rival, kini dua bintang sepak bola dunia Sergio Ramos dan Lionel Messi disatukan oleh klub Prancis, Paris Saint-Germain.

Ya, Ramos adalah mantan kapten Real Madrid, sedangkan Messi merupakan ikon Barcelona dan juga sempat menjabat kapten di sana.

Dua klub besar Spanyol tersebut merupakan musuh bebuyutan. Bentrokan Barca dan Madrid tak jarang berlangsung keras.

Namun, kini baik Messi maupun Ramos harus melupakan rivalitas mereka karena keduanya sudah sah menjadi bagian PSG.

How about that first phone call between Sergio Ramos and Leo Messi!



They used to be rivals now they are both at PSG! #Messi #Messi #PSG #MessiAtPSG #MessiPSG pic.twitter.com/Anz6MYNEWg — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 11, 2021