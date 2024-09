Begini Rahasia Perawatan Kulit Sehat Audi Marissa

jpnn.com, JAKARTA - Semua wanita ingin memiliki kulit idaman yang mulus dan sempurna.

Namun, hal ini seringkali terhalang oleh masalah seperti jerawat, bekas jerawat, flek hitam hingga melasma.

Menemukan solusi untuk berbagai masalah kulit bukan hal yang mudah. Untuk mengatasi permasalahan itu, Sylfirm X hadir sebagai All in One Solution yang bisa mengatasi permasalahan kulit.

Sylfirm X adalah microneedling radiofrequency pertama di dunia yang mengintegrasikan teknologi Dual Wave, yaitu Continuous Wave dan Pulsed Wave. Mode Pulsed Wave dirancang khusus untuk mengatasi masalah pigmentasi, melasma, jerawat, dan rosacea. Sementara Continuous Waveefektif dalam menangani kerutan, stretch marks, bekas jerawat, kulit kendur, serta masalah pada kulit kepala dan rambut.

Sudah terverifikasi oleh FDA, Sylfirm X menargetkan lapisan dermis papiler yang letaknya dekat membran basal sehingga dapat memaksimalkan pembentukan kolagen serta memperbaiki pigmentasi dan masalah vaskular.

Melalui kemampuan menjangkau kedalaman 0.3 mm hingga 4,00 mm, Sylfirm X bisa digunakan pada kulit wajah maupun tubuh.

Selama perawatan, pasien akan merasa nyaman karena prosesnya cepat dan efek sampingnya sangat minim. Teknologi NA Effect yang hanya dimiliki Sylfirm X membantu meminimalkan rasa sakit dan mengurangi efek samping setelah perawatan.

Meskipun perawatan tergolong singkat, hasil yang menjanjikan dapat terlihat setelah satu kali sesi.