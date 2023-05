Begini Reaksi Anak-Anak Ari Wibowo Soal Perceraian Orang Tuanya

jpnn.com, JAKARTA - Istri Ari Wibowo, Inge Anugrah membeberkan reaksi anak-anaknya terkait perceraian mereka.

Saat ini, Ari Wibowo dan Inge Anugrah tengah menempuh proses perceraian di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Inge mengatakan, buah hatinya memang sudah tahu soal proses perceraian tersebut.

"Mereka tahu, tetapi enggak ada pesan apa-apa sih," ujar Inge Anugrah di PN Jakarta Selatan, Senin (8/5).

"Mereka sudah mengerti kok," imbuhnya.

Putra pertamanya, Kenzo Wibowo, bahkan menyikapi perceraian tersebut dengan dewasa.

Menurut Inge, sang anak bisa memahami perpisahan yang harus terjadi.

"Mengerti sih kalau Kenzo itu dewasa banget, dia bisa, like, 'if mommy if you're not happy anymore, it's okay (kalau mama tidak bahagia lagi, ya sudah),' bahwa Kenzo mengerti kok sometimes people grow apart," tutur Inge.