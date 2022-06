Begini Respons Azka Corbuzier Punya Ibu Baru

jpnn.com, JAKARTA - Pendakwah Gus Miftah menyampaikan respons Azka Corbuzier atas pernikahan ayahnya, Deddy Corbuzier yang kedua kali.

Gus Miftah mengaku sempat bertanya langsung kepada Azka soal kemungkinan sang ayah menikah lagi.

Pertanyaan tersebut dilontarkan sebelum pernikahan Deddy Corbuzier digelar.

Menurutnya, putra tunggal hasil pernikahan Deddy Corbuzier dan Kalina Ocktaranny itu hanya tertawa.

"Saya tanya 'how about your new mom?', dia ketawa," ungkap Gus Miftah saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/6).

Gus Miftah mengatakan Azka memang cenderung cuek dan jarang mengekspresikan perasaannya secara gamblang.

Namun, dia yakin bocah 16 tahun itu turut bahagia atas pernikahan ayahnya.

Sebab, dia sempat menimpali pertanyaan Gus Miftah dengan candaan kecil.