Begini Sederet Capaian Awaluddin Saat Pimpin AP II Selama 7 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Muhammad Awaluddin kini tidak lagi menjadi Direktur Utama PT Angkasa Pura II, per 17 November 2023.

Seperti diketahui Kementerian BUMN dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) Holding menetapkan Direktur Operasi PT Angkasa Pura II Wendo Asrul Rose sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Angkasa Pura II pada Jumat (17/11).

Muhammad Awaluddin menjabat posisi Dirut AP II sekitar tujuh tahun pada periode 2016-2023.

Lalu seperti apa sederet capaian Awaluddin selama tujuh tahun terakhir di AP II?

Sepanjang periode tersebut AP II berhasil meraih berbagai penghargaan di dalam negeri maupun global, antara lain Anugerah BUMN Award 2017 untuk kategori The Best of Overall BUMN dan Peringkat 1 Kategori Kinerja Keuangan Terbaik. Lalu Anugerah BUMN Award 2018 kategori Best of The Best BUMN.

Adapun untuk penghargaan individu, Muhammad Awaluddin pernah meraih The Best CEO kategori The Best Strategic Orientation pada Anugerah BUMN Award 2018, lalu Most Admired CEO 2018 dari Excellent Leadership for Strategic Alliance Development.

Pada 2022, Muhammad Awaluddin juga ditunjuk sebagai Board Member Airport Council International (ACI) Asia-Pacific, organisasi yang membawahi bandara-bandara di seluruh dunia.

Awaluddin juga diangkat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Aviasi dan Dirgantara Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) pada 2023.