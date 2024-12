Belasan Perusahaan ini Raih TOP Digital Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - Majalah ItWorks bekerja sama dengan sejumlah asosiasi ICT & Telco Indonesia, akademisi dan konsultan IT menggelar ajang corporate rating (penilaian) dan penghargaan atas keberhasilan implementasi dan inovasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)/Solusi Digital tingkat nasional yaitu TOP DIGITAL Awards 2024.

Puncak acara penghargaan TOP Digital Awards 2024 digelar di Raffles Hotel, Jakarta, pada Kamis (5/12) dengan mengusung tema Business Solutions, Generative AI, and Cyber Security for Excellence Business and Services.

Beberapa perusahaan dan institusi lembaga pemerintah berhasil meraih posisi puncak dengan menyabet penghargaan tertinggi (Bintang 5 TOP Digital Awards 2024 -level excellent atau luar biasa).

Adapun perusahaan yang meraih Bintang 5 atau level tertinggi atau TOP Digital Implementation 2024 # Level Stars 5, yakni PT Pertamina Patra Niaga, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Kemudian Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), PT Bank Nagari, PT Asian Bulk Logistic, PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Perumda Air Minum Kota Padang, PT Patra Jasa.

Ada juga yang menuai Bintang 4, dengan inovasi yang luar biasa seperti Techconnect, PT Kawasan Industri Terpadu Batang, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, PT Pelayanan Bahtera Adhiguna, PT Sinergi Informatika Semen Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Penghargaan TOP DIGITAL Awards, diberikan kepada Instansi pemerintahan dan korporasi bisnis, yang dinilai telah berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digital. Insya Allah ini merupakan yang terbesar dan paling membanggakan di Indonesia yang di dalamnya juga sarat pembelajaran bersama,” ujar Ketua Panita Penyelenggara TOP Digital Awards 2024, M. Lutfi Handayani.

TOP DIGITAL Awards 2024 juga untuk mendorong adanya inovasi-inovasi baru digitalisasi.