Belum Pernah Bertemu, Aldi Taher Sebut Atta Halilintar Baik Banget, Ini Buktinya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher mengatakan bahwa Atta Halilintar merupakan pribadi yang baik banget.

Meski belum pernah bertemu, dia mengaku pernah ditolong oleh Atta Halilintar.

"Masyaallah, padahal gue belum pernah jabat tangan, ketemu langsung tatap muka, tetapi ini orang humble baik banget," ungkap Aldi Taher melalui akun miliknya di Instagram, Minggu (21/11).

Mantan suami Dewi Perssik itu lantas mengungkap kebaikan yang pernah dilakukan Atta Halilintar.

Menurut Aldi Taher, suami Aurel Hermansyah itu pernah membantu mempromosikan filmnya yang berjudul Bisikan Jenazah.

"Dia mau bantu film gue, tanpa dibayar," beber pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu.

Aldi Taher lantas mengucapkan selamat untuk Atta Halilintar yang baru berulang tahun ke-27.

Dia merasa Atta Halilintar layak mendapat banyak rezeki lantaran baik kepada sesama.