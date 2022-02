Berangkat ke Paris, Nikita Mirzani: Kali Ini Pergi Meninggalkan Hati

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani berangkat menuju luar negeri pada hari ini, Senin (28/2).

Hal tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram Story.

Nikita Mirzani mengunggah foto tengah berada di dalam pesawat menjelang berangkat.

Dia mengaku harus meninggalkan hatinya untuk sementara waktu.

"Kali ini pergi meninggalkan hati," ungkap Nikita Mirzani, Senin (28/2).

Perempuan berusia 35 tahun itu mengungkap destinasi yang akan dituju.

Nikita Mirzani mengatakan berangkat menuju Prancis.

"See you soon Paris," imbuh presenter Nih Kita Kepo itu.