Berburu Sale Skincare dan Kosmetik di Oh Beauty Festival 2023

jpnn.com, JAKARTA - Acara tahunan Oh Beauty Festival kembali hadir di awal kuartal keempat tahun ini. Lebih besar, lebih meriah, dan lebih spektakuler dari sebelumnya, Oh Beauty Festival di tahun kelima ini menghadirkan perayaan meriah mulai 5 hingga 8 Oktober 2023, di City Hall Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan.

Dengan mengusung metode pembayaran cashless, penyelenggaraan Oh Beauty Festival ini berkolaborasi dengan Bank Indonesia mengenai edukasi QRIS.

Tetap maju di era digital dan pelajari segala sesuatu tentang masa depan pembayaran dan transaksi karena kecantikan tidak hanya sebatas perawatan kulit tetapi juga juga cerdas dalam teknologi!

Selain mengundang 100+ brand partners, untuk pertama kalinya tahun ini, Oh Beauty Festival menghadirkan jajaran musisi terkemuka seperti Nadin Amizah, Reality Club, Mocca, White Shoes and The Couples Company, Bilal Indrajaya dan Idgitaf.

Berbagai kegiatan juga akan memeriahkan Oh Beauty Festival. Mulai dari tutorial makeup sensasional hingga beauty talks hingga games dengan deretan influencer ternama seperti Tasya Farasya, Vinna Gracia, Shani Amelia, Harumi PS, dan banyak lagi.

Festival tahun ini akan menjadi perpaduan harmonis antara kecantikan dan musik.

Bersiaplah untuk terkesima menyambut dua ikon kecantikan internasional ke panggung Oh Beauty Festival. Dua tamu spesial itu dari Thailand, Babarabeer yang sensasional dengan Thailand Glass Skin Makeup dan dari Malaysia, Mawar Rashid yang memikat.

"Keduanya akan berbagi rahasia kecantikan mereka, wawasan industri, dan terlibat dalam kolaborasi yang mengesankan yang akan membuat Anda terinspirasi," ujar Irina Chatarina, Co- Founder Oh Beauty Festival.