Berdayakan Ratusan UMKM, IKPP Diganjar Penghargaan CSR Terbaik 

jpnn.com - Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu program prioritas tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendorong agar mereka mampu bersaing di tengah ketatnya kompetisi. Apalagi, UMKM biasanya menghadapi kendala dari sisi pemanfaatan teknologi dan permodalan.

Berlatar belakang hal ini, unit usaha APP Group, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (IKPP) melakukan pembinaan kepada 148 UMKM yang tersebar di sekitar pabrik PT IKPP di Perawang-Riau, Serang dan Tangerang, Banten melalui program-program CSR-nya. Kegiatan ini dilakukan selain juga upaya melakukan pelestarian lingkungan.

"Hal ini merupakan bagian dari komitmen PT IKPP untuk membangkitkan ekonomi lokal, dengan mendukung UMKM khususnya dengan memberdayakan perempuan," kata Managing Director APP Group Suhendra Wiriadinata di Jakarta, Rabu (8/5).

Atas upaya tersebut, IKPP menerima penghargaan 'Indonesia Best CSR in Pulp and Paper Sector 2024' di Indonesia CSR Summit 2024 yang diselenggarakan The Iconomics. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas dedikasi perusahaan menjalankan CSR yang berkelanjutan dan inovatif.

"Inisiatif seperti pemberdayaan UMKM dan penanaman mangrove adalah komitmen kami terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," ucapnya.

Penghargaan diserahkan oleh Founder & CEO The Iconomics Bram S. Putro kepada Vice Director APP Group Irsyal Yasman di Hotel Borobudur. Penghargaan ini telah melalui proses seleksi yang ketat melibatkan para ahli dan profesional di bidang CSR, keberlanjutan, serta tata kelola perusahaan.

"Kami mengimplementasikan berbagai program CSR di berbagai bidang meliputi lingkungan, ekonomi, dan sosial," lanjut Suhendra.

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Strategis Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (LHK) Muh. Ahdiyar Syahrony mengatakan bahwa isu lingkungan sangat penting. Oleh karenanya semua sektor tidak boleh ada yang tertinggal, termasuk sektor swasta.