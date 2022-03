Beri Apresiasi Seluruh Member, Jalin Gelar CX Summit 2022

jpnn.com, DEPOK - PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) menggelar Jalin CX Summit 2022, secara hybrid di Emeralda Golf Club, Depok, Jawa Barat pada Sabtu (26/3).

Acara ini digelar sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh member Jalin yang sudah berkolaborasi dan saling bersinergi sehingga dapat melewati 2021 dengan baik.

Direktur Utama Jalin, Boyke Yurista mengapresiasi seluruh member yang tergabung.

Boyke mengajak seluruh member untuk saling memaksimalkan potensi serta mengembangkan kesinambungan kerja sama yang saling menguntungkan.

“Mewakili seluruh manajemen, saya mengucapkan terima kasih atas sinergi yang baik selama ini. Kerja sama yang sudah terbangun bisa ditingkatkan lagi agar saling memberi manfaat bagi Jalin dan seluruh member,” ujar Boyke.

Jalin CX Summit merupakan gelaran event pertama untuk memberikan apresiasi kepada seluruh member, yang dikemas dalam bentuk pemberian penghargaan.

Dalam kesempatan yang sama, Jalin juga menggelar webinar bertajuk E-Commerce and Its Challenges in the Digital Age.

Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut yakni Bima Laga, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan Joni Haryono selaku General Manager PT Infinitium Solutions (PTIS).