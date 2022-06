Beri Wejangan Abdee Slank, Menteri Erick: Kerja Harus Cari Enaknya Agar Hasilnya Maksimal

jpnn.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir punya cara tersendiri untuk memberi semangat kepada Abdee Negara, saat menjadi produser acara "Rhapsody Indonesia" kolaborasi Slank.

Pasalnya, Abdee dilanda rasa stres dan bosan karena ada beberapa kendala. Erick lantas usil dengan tiba-tiba muncul di foto bersama Abdee.

Rupanya, ‘photobomd’ Erick Thohir yang diunggah Abdee tersebut, direspons positif oleh para warganet.

Kondisi kocak itu diceritakan Abdee lewat akun Instagram miliknya.

"Mas, kerja itu, kita harus cari enaknya agar hasilnya maksimal dan bermanfaat buat banyak orang," seru Erick.

Wejanan Erick itu begitu mengena. Abdee lantas berterimakasih, karena berkat humor sederhana, dan nasihat kepemimpinan yang Erick berikan membuat dirinya bisa lebih semangat lagi.

“You are a true leader,” ucap Abdee.

Bagi Abdee, sikap dan rasa humor yang ditujukkan Erick Thohir, menjadi salah satu contoh kepemimpinan, seperti ucapan yang disampaikan mendiang Dwight Eisenhower, “A sense of humor is part of the art of leadership, of getting along with people, of getting things done.”