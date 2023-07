Berikan Layanan Terbaik, MyRepublic Kini Hadir di Kota Mataram

jpnn.com, MATARAM - Provider internet MyRepublic kini telah hadir di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kehadiran MyRepublic di Kota Mataram ini menjadi cabang yang ke-37 dari seluruh kota yang ada di Indonesia.



Chief Sales and Marketing Officer MyRepublic Iman Syahrizal mengatakan, MyRepublic juga pada hari yang sama telah resmi memperluas area ke enam kota baru lainnya pada akhir Juli 2023.

Di antaranya, Purwakarta, Salatiga, Kendal, Brebes, Klaten dan Kediri. Peresmian secara bersamaan ini dipusatkan di Kota Mataram, (25/7).

"Peresmian kota ini dilakukan sebagai tanda MyRepublic terus menjalankan visinya To Be The Pride of (menjadi kebanggaan) Indonesia," katanya saat menggelar grand opening kantornya di Jln. Sriwijaya, Mataram.

Menurut Imam, peresmian tujuh kota ini sebagai bentuk komitmen MyRepublic dalam mendukung pemerataan akses internet dan digitalisasi di Indonesia.

"Dengan diresmikannya kota baru ini, MyRepublic hingga saat ini sudah mencakup total 37 kota di seluruh Indonesia," ujarnya.

Selain itu, Imam juga menjelaskan bahwa Kota Mataram merupakan kota ketiga di area Indonesia Timur, setelah Bali dan Makassar yang telah sukses kami resmikan di tahun-tahun sebelumnya.

"Kami berharap semakin banyak masyarakat dapat merasakan pengalaman berinternet serta hiburan yang terbaik," jelasnya.