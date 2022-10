Berita Duka: Aktris Senior Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Aktris senior asal Inggris, Angela Lansbury meninggal dunia pada usia 96 tahun.

Kabar duka itu disampaikan pihak keluarga pada Selasa (11/10), seperti dikutip dari Reuters.

Menurut pernyataan dari anak-anaknya, sang aktris meninggal dunia saat tidur di rumahnya di Los Angeles.

Angela Lansbury banyak memerankan karakter ikonik selama delapan dekade kariernya.

Dia berperan sebagai penulis misteri pemecahan kejahatan dalam serial televisi Amerika Serikat Murder, She Wrote.

Dalam film, Lansbury menampilkan pertunjukan pendukung yang memukau, termasuk debut filmnya sebagai remaja yang memerankan pembantu Cockney yang licik dalam Gaslight (1944).

Selanjutnya, sebagai Sibyl yang terkutuk dalam The Picture of Dorian Gray (1945), dan sebagai Laurence Harvey yang jahat dan manipulatif dalam The Manchuria Candidate" (1962).

Ketiga peran tersebut mendapatkan nominasi Academy Award. Dia dianugerahi piala Oscar sebagai bentuk kehormatan untuk pencapaaian seumur hidup pada usia 88, November 2013.