Berita Duka, Aktris Senior Meninggal Dunia di Usia 94 Tahun

jpnn.com - Aktris senior Cloris Leachman, tutup usia pada usia 94 tahun, di rumahnya Encinitas, California, Rabu (27/1) waktu setempat.

Melansir Reuters, publisis Leachman dalam keterangannya mengatakan sang aktris merupakan pemenang delapan Emmy untuk "The Mary Tyler Moore Show" dan program televisi lain serta Academy Award untuk "The Last Picture Show".



"Saya sangat senang bisa bekerja dengan Cloris Leachman, salah satu aktris paling pemberani di masa itu," kata manajernya Juliet Green.

"Cloris tiada duanya. Hanya dengan sekali melihat, dia punya kemampuan menghancurkan hatimu atau membuatmu tergelak sampai menangis. Kau tidak tahu apa yang akan Cloris lakukan atau bicarakan dan sisi yang sulit ditebak itu bagian dari daya tariknya," imbuh dia.

Cloris Leachman masih berakting hingga menginjak usia 90-an. Dia adalah kontestan "Dancing With the Stars" ketika berusia 82 tahun, dan muncul di seri komedi "Mad About You" tahun 2019.

Dua film yang dibuatnya pada 2019 dan 2020 belum dirilis.

Dia lahir di Des Moines, Iowa dan belajar dari Elia Kazan di Actors Studio di New York, satu kelas dengan Marlon Brando.

Pada akhir 1940-an, pekerjaan pertamanya meliputi bekerja di panggung bersama Katharine Hepburn di "As You Like It", juga peran kecil di film dan drama televisi.