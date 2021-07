Berita Duka: Ayah Vincent Rompies Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Musikus sekaligus pembawa acara Vincent Rompies tengah berduka. Ayah tercinta, Jan Rompies meninggal dunia pada Sabtu (24/7).

Kabar duka itu pertama kali diketahui dari unggahan kakak Vincent, Cliff Rompies melalui akunnya di Instagram.

Dia mengunggah potret kenangan mendiang sang ayah yang duduk mengenakan pakaian serbahitam.

"Telah berpulang ke Rumah Bapa, Daddy dan opa kami tercinta, Jan Rompies," tulis Cliff sebagai keterangan potret.

Dia mengungkapkan bahwa sang ayah meninggal dunia pada pukul 01.30 WIB.

Tak lupa, dia juga mengucapkan salam perpisahan untuk sang ayah terkasih. "Selamat jalan ke Rumah Bapa yang Kudus," lanjutnya.

Vincent sendiri terlihat mengunggah postingan lagu Bury Me Down By The River dari Bee Gees melalui akunnya di Instagram.

"@Janrompies," tulis Vincent sebagai keterangan sambil menyematkan sejumlah emoji cium. (jlo/jpnn)



