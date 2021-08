Berita Duka: Charlie Watts Meninggal Dunia

Rabu, 25 Agustus 2021 – 11:49 WIB

jpnn.com, LONDON - Penggemar The Rolling Stones pasti tahu dengan sosok yang satu ini, Charlie Watts.

Tukang gebuk drum band asal Inggris itu meninggal dunia pada Selasa (24/8).

Charlie Watts wafat pada usia 80.

"Kami sangat sedih untuk mengumumkan meninggalnya Charlie Watts yang kami cintai. Dia meninggal dengan damai di rumah sakit London hari ini dikelilingi oleh keluarganya," kata perwakilan Watts, dikutip dari pernyataan resmi yang diunggah Rolling Stones melalui Twitter resmi, Rabu.

"Charlie adalah suami, ayah, dan kakek yang disayangi. Bagi The Rolling Stones, ia salah satu drumer terhebat di generasinya. Kami dengan hormat meminta agar privasi keluarga, anggota band, dan teman dekatnya dihormati di masa sulit ini," imbuhnya.

Lahir di London pada tahun 1941, Watts mulai bermain drum di klub R&B London pada awal 1960-an, sebelum akhirnya bergabung dengan Brian Jones, Mick Jagger, dan Keith Richards dalam grup baru mereka, Rolling Stones, pada Januari 1963.

Setelah menemukan kesuksesan awal di Inggris dan Amerika Serikat dengan menyanyikan lagu-lagu orang lain, grup ini mencapai ketenaran global dengan hits yang ditulis Jagger-Richards termasuk "(I Can't Get No) Satisfaction", "Get Off of My Cloud" dan "Paint It, Black", dan album "Aftermath".

Watts telah bersama dengan band, baik untuk rekaman studio dan tampil di atas panggung selama lebih dari 50 tahun.???????