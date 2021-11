Berita Duka, Hanna Kirana Meninggal Dunia, Sakit Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Berita duka kembali datang dari panggung hiburan di Tanah Air.



Pesinetron muda Hanna Kirana meninggal dunia pada Selasa (2/11).



Kabar duka itu dibagikan oleh aktris Masayu Anastasia melalui akunnya di Instagram.



Dalam unggahan terbaru di akun Instagram Masayu Anastasia, perempuan itu membagikan sebuah gambar bergerak.



Gambar tersebut merupakan potret mantan istri Lembu Wiwo Jati itu dengan Hanna Kirana.



Masayu Anastasia turut menyampaikan berita duka itu melalui unggahan terbarunya itu.



"Innalillahi wa inna ilahi rajiun @hannakirana23," tulis Masayu Anastasia diikuti dengan emoji menangis melalui akunnya di Instagram, Selasa (2/11).



Aktris 37 tahun itu mengaku kehilangan atas kepergian bintang sinetron Suara Hati Istri tersebut.



Masayu Anastasia pun tampak mengungkapkan kesedihannya melalui unggahannya itu.



"Allah lebih sayang kamu, dik. It breaks my heart, know that you're gone (mengetahui soal kepergianmu menghancurkan hatiku)," ucapnya.



Adapun Hanna Kirana merupakan pesinetron 18 tahun yang namanya tengah naik daun berkat aktingnya di sinetron Suara Hati Istri.



Hanna Kirana juga diketahui sebagai sepupu dari aktris Citra Kirana. (mcr7/jpnn)



