Berita Duka, Musisi Legendaris Meninggal Dunia, Kami Turut Berbelasungkawa

jpnn.com - Berita duka datang dari dunia musik. Komposer dan penulis lirik legendaris Amerika, Stephen Sondheim meninggal dunia di usia 91 tahun.

The Hollywood Reporter menyebut Stephen dikenal telah merevolusi teater musikal Amerika.

Stephen terkenal melalui karyanya Company, Sweeney Todd, Sunday in the Park With George, dan Into the Woods.

Stephen yang dibimbing oleh Oscar Hammerstein II dan Leonard Bernstein dalam meraih sembilan Tony Awards, Pulitzer Awards, Oscar dan delapan Grammy selama karirnya yang tak tertandingi, meninggal Jumat pagi di rumahnya di Roxbury, Conn, menurut pengacara dan temannya, F. Richard Pappas.

Pada akhir 1950-an, Stephen memasukkan kata-kata ke musik Bernstein untuk produksi asli "West Side Story" (“Maria,” “America”), kemudian berkolaborasi dengan Jule Styne di "Gypsy" (“Everything’s Coming Up Roses”).

“Send in the Clowns,” karyanya dari "A Little Night Music", drama tahun 1973 yang terinspirasi oleh "Smiles of a Summer Night" karya Ingmar Bergman, telah direkam oleh penyanyi terkenal seperti Frank Sinatra, Judy Collins, Barbra Streisand.

Dia menulis hanya dengan menggunakan pensil Blackwing — merek itu sudah keluar dari produksi bertahun-tahun yang lalu dan dia membeli persediaan seumur hidup.

Warga New York senang dengan permainan kata dan liriknya dipuji karena kecerdasan dan kerumitannya.