Berita Duka, Penyanyi Bonnie Pointer Meninggal Dunia

Selasa, 09 Juni 2020 – 20:33 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Duka kembali menyelimuti industri musik dunia. Penyanyi senior Bonnie Pointer meninggal dunia pada Senin (8/6).

Satu dari empat anggota original grup musik The Pointer Sisters ini mengembuskan napas terakhir di usia 69 tahun.

"Keluarga kami berduka," kata Anita Pointer, saudara Bonnie, dalam keterangan resmi yang dilansir dari AFP, Selasa (9/6).

"Atas nama saudara-saudara dan keluarga Pointer, kami meminta doa dari semuanya di tengah masa-masa ini," lanjutnya.

Pointer Sisters yang terdiri dari empat bersaudara Bonnie, Anita, Ruth dan June (wafat akibat kanker pada 2006) mulai menyanyi di gereja ayah mereka di Oakland, California, dan terkenal pada 1970-an.

Lagu-lagu mereka yang ternama meliputi "I'm So Excited" dan "Jump (For My Love)."

Grup kuartet ini membawa pulang Grammy Musical Awards lewat lagu "Fairytale" yang dirilis pada 1975.

Bonnie Pointer meninggalkan grup pada pertengahan 1970-an untuk bersolo karie. L agu solonya yang paling terkenal adalah "Heaven Must Have Sent You" (1978).