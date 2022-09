Berita Duka, Pilot dan Lokasi Jatuh Pesawat Bonanza Milik TNI AL Ditemukan

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menjelaskan perkembangan pencarian dan evakuasi musibah jatuhnya pesawat latih Bonanza milik TNI Angkatan Laut.

“Kami menyampaikan dukacita atas musibah yang terjadi. Pada pukul 10.00 WIB, pilot dan copilot telah ditemukan dan langsung dievakuasi ke RSAL,” kata KSAL Laksamana Yudo saat menggelar konferensi pers di Mabesal Cilangkap Jakarta Timur, Kamis (8/9).

Menurut Yudo, pesawat juga telah berhasil diangkat dengan menggunakan KRI Soputan-923. Aelanjutnya akan diinvestigasi untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat tersebut.

Atas kejadian tersebut, KSAL mengatakan TNI Angkatan Laut sementara akan menonaktifkan dulu pesawat latih tipe Bonanza G-36 yang lainnya sambil menunggu hasil investigasi.

Menurut Yudo, musibah kecelakaan jatuhnya Pesawat Udara (pesud) jenis G-36 Bonanza T-2503 milik TNI Angkatan Laut tersebut terjadi pada hari Rabu 7 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), yaitu di Perairan Laut Selat Madura (antara Kabupaten Bangkalan Madura dan Gresik).

“Pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat melaksanakan Latihan Air Defence Exercise (ADEX) SIAGA ARMADA II dengan unsur-unsur KRI di jajaran Koarmada II,” ujar Yudo.

Baca Juga: Pesawat Latih TNI AL Jatuh di Alur Pelayaran Barat Surabaya

Dia menjelaskan tentang kronologis kejadian tersebut.

Menurut dia, pada hari Rabu 7 September 2022 Pukul 08.45 WIB, pesawat latih milik TNI AL jenis/type Bonanza G-36, No. Reg: T-2503 take off dari bandara Juanda dengan rute Sub-(Armada) Loc Area-Sub.