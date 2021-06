Berkat Duo Hazard dan Kevin De Bruyne Belgia Tembus 16 Besar

jpnn.com, COPENHAGEN - Belgia menjadi tim kedua yang memastikan diri masuk 16 Besar EURO 2020.

Sebelumnya, Italia di Grup A menjadi negara pertama yang mengantongi tiket 16 Besar setelah mengoleksi dua kemenangan.

Belgia juga. Setelah menghancurkan Rusia di matchday pertama Grup B EURO 2020, 13 Juni lalu, Setan Merah -julukan Timnas Belgia- kembali menunjukkan keperkasaannya di matchday kedua.

Denmark menjadi korban. Dalam pertandingan di Parken Stadium, Copenhagen, Kamis (17/6) malam WIB, Tim Dinamit takluk 1-2.

99 - Yussuf Poulsen has scored the second quickest goal in European Championships history, timed at 99 seconds. Only Dmitry Kirichenko for Russia vs Greece at EURO 2004 scored an earlier goal (65 seconds). Thrust. #DEN #EURO2020 pic.twitter.com/iv3Ruv3uh0 — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2021