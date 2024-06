Berkat Inovasi AI, Advan Borong 3 Penghargaan di Selular Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - Produsen elektronik asal Indonesia, Advan memborong tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Selular Award yang digelar Minggu (24/6).

Laptop AI-Gen, mendapatkan penghargaan sebagai Best AI Laptop, sedangkan Advan dinobatkan sebagai Most Innovative Company in Technology, dan CEO Advan Chandra Tansri, menerima penghargaan Excellence in Performance.

AI-Gen adalah salah satu produk unggulan Advan yang dilengkapi teknologi berbasis kecerdasan buatan.

Produk-produk laptop AI-Gen menggabungkan performa tinggi, desain yang inovatif, dan teknologi AI canggih yang memberikan pengalaman komputasi luar biasa bagi para pengguna.

Penghargaan 'Best AI Laptop' itu mengukuhkan posisi AI-Gen sebagai pilihan utama bagi konsumen yang menginginkan perangkat canggih dan andal.

CEO ADVAN, Chandra Tansri mengatakan penghargaan ini adalah bukti kerja keras dan dedikasi tim dalam menghadirkan produk AI di pasar.

"Semangat ini membuat ADVAN terus berinovasi menciptakan produk terhebat dan terbaik demi menjawab kebutuhan konsumen di Indonesia,” kata Chandra dalam siaran persnya, Rabu (26/6).

Advan berhasil meraih penghargaan sebagai "Most Innovative Company in Technology" berkat kontribusi dan inovasi yang terus menerus dalam industri teknologi.