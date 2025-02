Berkat Inovasi Berkelanjutan, Bank Mandiri Raih 2 Penghargaan Alpha SouthEast Asia 2024

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri meraih penghargaan dari Alpha SouthEast Asia sebagai Best Digital Banking Platform in Indonesia 2024 dan Best International Banking Network 2024.

Penghargaan itu berkat kinerja unggul dan bukti nyata atas komitmen untuk senantiasa memberikan layanan terbaik bagi nasabah baik di dalam mau pun luar negeri.

SEVP International Banking & Financial Institutions Bank Mandiri, Abu Santosa Sudradjat menyatakan keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai inovasi layanan, termasuk solusi likuiditas yang mempermudah pengelolaan keuangan serta pembayaran dan transfer lintas negara yang efisien, melalui Super Platform Kopra by Mandiri.

Sepanjang 2024, super platform ini telah memproses lebih dari 1,3 miliar transaksi dengan nilai mencapai Rp 22.700 triliun.

“Kami senantiasa mengedepankan strategi beyond lending guna memberikan kenyamanan bertransaksi bagi nasabah, melalui transformasi digital yang menghadirkan solusi terbaik bagi Nasabah baik di dalam mau pun di luar negeri,” ujar Abu Santosa dalam keterangan resmi pada Senin (17/2).

Sejak diluncurkan pada 2022, campaign Kopra Beyond Borders telah memperluas jangkauan Super Platform Kopra by Mandiri ke Singapura, Timor-Leste, Hong Kong, dan Shanghai.

Menurut Abu, hingga 2024, super platform ini terus mendukung transaksi nasabah Kantor Luar Negeri (KLN), mencapai lebih dari 63.000 transaksi dengan melampaui USD 1,5 miliar, memperkuat kehadiran layanan perbankan digital Bank Mandiri di kancah global.

Pada segmen retail, inovasi digital juga telah dilakukan melalui Livin’ by Mandiri Timor-Leste guna mendukung pembangunan ekonomi digital di Timor-Leste.