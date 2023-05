Berkolaborasi dengan DJ Joana, Adieh Flowz Rilis Lagu Baru Berjudul 'Like It, Like You'

jpnn.com, JAKARTA - DJ sekaligus musik produser Adieh Flowz akhirnya comeback ke dunia dance scene musik setelah vakum beberapa tahun.

Berkolaborasi bersama DJ Joana, Adieh Flowz merilis lagu terbaru berjudul Like It, Like you.

Namun, ini bukan kali pertama mereka berkolaborasi.

"Pada tahun 2019 kami sempat merilis lagu yang berjudul Phenomenal dan berkolaborasi dengan artis yang tidak asing juga, yaitu Ajun Perwira," Ujar Adieh Flowz dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/5).

Dalam single terbarunya ini, DJ Joana dan Adieh Flowz tetap menghadirkan genre gayanya sendiri yang kental dengan alunan music Jersey Club.

Pasalnya, sudah sejak lama DJ Joana dan Adieh Flowz merilis lagu dengan genre tersebut.

Di samping itu, Adieh Flowz ternyata memiliki alasan lain mengapa memilih genre musik Jersey Club untuk lagu terbarunya.

Menurut dia, genre musik itu memiliki warna yang kuat. Dengan tempo dan irama yang upbeat serta ketukan perkusi yang catchy menjadikannya cukup relevan dengan musik elektronik yang khusus dituju untuk menemani masyarakat Indonesia beraktivitas.