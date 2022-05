Bertemu Choi Siwon, Luna Maya Berikan Gombalan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Luna Maya membagikan momen kebersamaannya dengan aktor, sekaligus idol Korea Selatan, Choi Siwon.

Melalui akunnya di TikTok, Luna Maya membagikan sebuah video yang menampilkan dirinya sedang bersama Choi Siwon.

Dia pun tampak menyapa salah satu anggota boygroup Super Junior itu.

"Hello," ujar Luna Maya melalui akunnya di TikTok, dikutip Minggu (29/5).

Choi Siwon pun membalas sapaan pemain film Suzzana itu. Dia menyambut kedatangan Luna Maya di Korea Selatan.

"Welcome to Seoul," kata Choi Siwon.

Seraya bercanda, Luna Maya justru melontarkan rayuan gombal kepada pemain drama korea (drakor) She Was Pretty itu.

"Thank you. Welcome to my heart, loh," tutur Luna Maya dan disambut gelak tawa dari orang-orang yang berada di balik kamera video itu.