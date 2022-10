Bertemu Ketua Parlemen Belanda, Puan Singgung Kritik Terhadap Persoalan Papua

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu Speaker of the Senate of the Netherlands, Jan Anthonie Bruijn.

Dalam pertemuan dengan Ketua Parlemen Belanda itu, Puan menyinggung sejumlah hal termasuk isu Papua yang kerap dikritik negara kincir angin tersebut.

Pertemuan antara Puan dan Ketua Parlemen Belanda digelar di sela-sela the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2022).

DPR menjadi tuan rumah dalam pertemuan pimpinan-pimpinan parlemen negara G20 itu.

“Hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda memiliki sejarah yang sangat panjang dan telah melalui berbagai pasang surut. Namun, kita patut mensyukuri karena saat ini hubungan Indonesia dan Belanda makin harmonis di berbagai bidang prioritas,” ujar Puan saat bertemu Jan Anthonie Bruijn.

Puan menjelaskan bidang-bidang prioritas yang dimaksud antara lain perdagangan dan investasi, pertahanan dan keamanan, pengelolaan sumber daya air, kemaritiman, dan infrastruktur.

Menurut Puan, Belanda merupakan salah satu negara mitra dagang utama dan juga mitra penanaman modal atau investasi penting bagi Indonesia.

“Joint Declaration on Comprehensive Partnership yang disepakati sejak 2013 telah berimbas pada peningkatan kerja sama kedua negara di banyak bidang secara komprehensif,” ujar Puan.