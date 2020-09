Besar Banget Nih Anggaran yang Digelontorkan City Untuk Messi

jpnn.com, INGGRIS - Manchester City dan Lionel Messi dikabarkan telah menyepakati nilai kontrak senilai 623 juta pound atau sekitar Rp 12,2 triliun, demikian laporan Fox Sports dalam lamannya.

Messi diketahui sedang dalam misi memaksa diri untuk meninggalkan Barcelona, setelah meminta untuk ditransfer.

Menurut Record Sport, pesepak bola berusia 33 tahun itu sudah menyepakati syarat-syarat finansial untuk kontrak berdurasi lima tahun senilai total 700 juta euro (Rp 12,2 triliun).

Baca Juga: Manchester City Tawarkan Messi Gaji Setinggi Langit

Kontrak gila-gilaan ini akan membuat pemain Argentina itu menjadi olahragawan berbayar paling mahal di dunia.

Harga itu setara dengan 14.200 pound (Rp 279 juta) per jam, atau 341 ribu pound (Rp 6,1 miliar) per hari, atau 2,4 juta pound (Rp 47 miliar) per minggu, atau 10,4 juta pound (Rp 204 miliar) per bulan.

Dalam kontrak itu Messi akan menghabiskan tiga musim di Etihad sebelum bergabung dengan klub MLS New York City FC selama dua tahun.

Pemilik New York City FC adalah juga pemilik Manchester City.

Bukan itu saja, Messi juga ditawari kepemilikan saham di CFG sebagai bagian dari paketnya.