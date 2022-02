Besok, Ada Pengumuman Penting dari Nadiem Makarim, Membanggakan Sekali

jpnn.com, JAKARTA - Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim akan mengumumkan agenda prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang akan didorong pemerintah Indonesia pada perhelatan G20.

Pengumuman penting itu akan disampaikan melalui acara Kick Off G20 on Education and Culture yang ditayangkan melalui kanal Kemendikbud RI di YouTube pada Rabu 9 Ferbuari 2022, pukul 13.00-15.00 WIB.

“Masyarakat Indonesia patut berbangga Indonesia berkesempatan memimpin 19 negara maju lainnya yang tergabung dalam G20 dan mengajak sejumlah negara berkembang untuk bersama-sama menjawab tantangan global,” kata Nadiem Makarim di Jakarta, Selasa (8/2).

Baca Juga: Kemenperin Bersama Kemendag dan Kemeninves Akan Gelar TIIWG G20 di NTT

Dia mengajak masyarakat menyaksikan Kick Off G20 on Education and Culture untuk mengetahui lebih lanjut apa saja agenda prioritas yang akan didorong Kemendibudristek selama Presidensi Indonesia pada G20.

“Semua perlu terlibat agar G20 betul-betul menghadirkan langkah konkret dan dampak nyata yang bermanfaat bagi banyak negara, khususnya Indonesia,” terangnya.

Selain terkait bidang pendidikan, Menteri Nadiem mengatakan Indonesia dengan kekayaan budaya dan kearifan lokalnya juga berperan penting dalam membangun pemulihan dunia. Oleh karena itu, dia mengajak warga dunia kembali ke jalan budaya untuk kehidupan bersama yang berkelanjutan.

"Kami mengajak dunia untuk betul-betul melihat lebih dalam apa yang bisa ditawarkan Indonesia melalui seni dan budaya," ujarnya.

Pada Kick-Off G20 on Education and Culture ada gelar wicara dengan topik jalan budaya untuk hidup berkelanjutan.