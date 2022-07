Bikin Lyodra Terkesima, Pamela Bisa Masuk Final Idola Cilik 2022?

jpnn.com, JAKARTA - Ajang pencarian bakat Idola Cilik 2022 akhirnya memasuki babak 5 besar.

Sebanyak lima kontestan masih terus berjuang menjadi calon bintang di Pentas dan Rapor Idola Cilik.

Adapun 5 peserta yang tersisa yakni Pamela, Shania, Benaya, Alviano, dan Reihan.

Baca Juga: Roy Pilih Tinggal di Citayam Daripada di Apartemen

Pada hari ini, Sabtu (30/7), kelima peserta akan kembali berjuang untuk memperebutkan posisi top 3.

Siapakah yang akan lolos hingga babak grand final Idola Cilik tahun ini?.

Pada pentas Idola Cilik pekan lalu, terdapat satu peserta yang berhasil mendapatkan sambutan positif dari para juri.

Peserta tersebut ialah Pamela Ghaniya yang membawakan lagu dari Dionne Warwick yang berjudul That’s What Friend Are For.

Salah satu juri yang sangat terkesima oleh penampilan Pamela yakni Lyondra.