Bintangi Film Indigo, Amanda Manopo Harus Melakoni Adegan Ekstrem

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Monopo beradh akting dengan Aliando Syarief dalam film horor berjudul Indigo: What Do You See?

Dalam film tersebut, dia berperan sebagai Zora yang memiliki kemampuan indigo.

Adapun Indigo merupakan comeback Amanda Manopo setelah tiga tahun tak berakting di layar lebar.

"Pastinya untuk di film ini, saya film horor pertamanya setelah lama enggak main film lagi, lumayan berat, perubahan karakter main sinetron dan main film lagi," ujar Amanda Manopo di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).

Dalam film Indigo, perempuan 23 tahun itu berperan sebagai Zoya, seorang seniman yang ternyata memiliki indera keenam dan bisa melihat dunia lain.

Amanda Manopo pun harus melakoni adegan ekstrem dalam film tersebut.

Meski begitu, dia mengaku proses syuting berjalan dengan lancar dan tak mengalami cedera.

"Cedera enggak ada, Pak Rocky memberikan 100 persen safety, asuransi, dan mobil ambulans," ucap Amanda Manopo.