Bioskop Sudah Dibuka, Ini Film Blockbuster yang Bakal Diputar

Sabtu, 18 September 2021 – 16:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Beberapa kota di Indonesia sudah mendapatkan izin pembukaan bioskop. Sejumlah film blockbuster pun telah dipersiapkan oleh Cinépolis Cinemas.

Dilansir dari Antara, beragam film blockbuster seperti "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", "Black Widow", "Free Guy", "Suicide Squad", "No Time To Die", "Jungle Cruise", "Escape From Mogadishu" dan film blockbuster lainnya siap menyambut para pencinta film.

"Kami sangat senang akhirnya Cinépolis di Indonesia dapat beroperasi kembali dan menyajikan film terbaru kepada masyarakat dengan suasana menonton di layar lebar dengan efek suara terbaik,” ujar CEO Cinépolis Cinemas Indonesia Gerald Dibbayawan seperti dikutip Sabtu (18/9).

Menurut dia, selain itu, Cinépolis juga memastikan protokol kesehatan akan diterapkan dengan ketat. "Semua demi keselamatan dan keamanan para pengunjung serta seluruh karyawan kami," katanya.

Cinépolis Cinemas juga akan memastikan seluruh staf dan kru bioskop telah divaksin dan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah.

Selain penerapan protokol kesehatan, pengunjung yang datang wajib memiliki akun dan aplikasi PeduliLindungi.

Adapun film blockbuster yang akan diputar pada September ini adalah "Shang Chi" menjadi salah satu film yang paling ditunggu oleh para pecinta film.(antara/jpnn)