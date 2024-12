Cinema XXI Raih Penghargaan ICTA CineAsia APAC Achievement Award

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI) meraih penghargaan perdana ICTA CineAsia APAC Achievement Award dari International Cinema Technology Association (ICTA) dan CineAsia.

Penghargaan ini diserahkan oleh Past President ICTA & VP Worldwide Cinema Sales and Partner Management Dolby Laboratories Michael Archer kepada Direktur Utama Cinema XXI Suryo Suherman pada sesi Fast Takes on the Future di CineAsia 2024, Bangkok, Thailand, Rabu (11/12).

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas keunggulan Cinema XXI dalam menyediakan layanan bioskop dengan teknologi tampilan yang mumpuni, serta dedikasinya menciptakan pengalaman sinematik terbaik di kawasan Asia-Pasifik.

Cinema XXI dinilai telah menetapkan standar tinggi dalam industri bioskop melalui inovasi berkelanjutan, seperti bioskop IMAX, layanan premium The Premiere, sistem proyeksi laser yang canggih, dan sistem suara yang imersif.

Direktur Utama Cinema XXI Suryo Suherman menuturkan penghargaan ini memperkuat milestone perusahaan yang memiliki pengalaman panjang di industri hiburan selama lebih dari 35 tahun.

“Atas nama seluruh tim Cinema XXI, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ICTA dan CineAsia atas penghargaan yang luar biasa ini. Penghargaan ini mencerminkan upaya kami yang terus konsisten dalam menghadirkan pengalaman menonton film berkelas dunia kepada penonton di seluruh Indonesia. Ke depannya, kami terus berkomitmen untuk menghadirkan inovasi dan menciptakan momen-momen luar biasa bagi pecinta film,” ujar Suryo.

“Cinema XXI telah menginspirasi pelaku industri di seluruh dunia,” imbuh Presiden ICTA Mark Mayfield.

Penghargaan ICTA CineAsia APAC Achievement Award menjadi bukti nyata komitmen Cinema XXI terhadap keunggulan dan inovasi di industri bioskop.