BLACKPINK Sukses Beraksi di GBK, Penggemar Puas

jpnn.com, JAKARTA - Grup vokal asal Korea Selatan, BLACKPINK sukses menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu (11/3) malam.

Konser bertajuk BLACKPINK - BORN PINK WORLD TOUR itu berlangsung meriah selama sekitar 3 jam.

Grup vokal beranggotakan Jisoo, Jennie, Rose, Lisa itu mampu membuat para penggemar histeris dari awal hingga akhir konser.

"Halo Jakarta, apa kabar kalian malam ini?" kata Lisa BLACKPINK menyapa penonton di GBK, Jakarta, Sabtu (11/3) malam.

BLACKPINK membuka konser dengan beberapa lagu seperti How You Like That, Pretty Savage, Whistle, Don't Know What To Do.

Jisoo, Jennie, Rose, Lisa itu tampak begitu energik saat bernyanyi dan menari.

Lagu yang dibawakan selanjutnya oleh BLACKPINK yakni Lovesick Girls, Kill This Love, Crazy Over You, Playing With Fire, Tally, Pink Venom.

Puluhan ribu penonton yang memadati GBK turut bernyanyi sepanjang aksi BLACKPINK.