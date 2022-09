Blibli Raih Genesys Customer Innovation Awards 2022

jpnn.com, JAKARTA - Blibli meraih penghargaan CX Empathy – Best Use of Empathy in Customer Experience dalam ajang Genesys Customer Innovation Awards 2022.

Apresiasi tersebut menorehkan sejarah bagi Blibli sebagai satu-satunya e-commerce asli Indonesia, yang meraih penghargaan di ajang bergengsi tersebut.

“Sebuah kebanggaan bagi Blibli bisa bersanding dengan perusahaan-perusahaan besar dunia dalam meraih penghargaan bergengsi ini, yang sekaligus menjadi ajang pembuktian bahwa platform digital asli Indonesia mampu bersaing secara global," ujar Lisa Widodo, COO, Blibli.

Pencapaian tersebut, sambung Lisa, tak lepas dari dedikasi tim customer care, dukungan teknologi yang disediakan oleh Genesys, yang akhirnya membuahkan kepuasan dan kepercayaan dari para pelanggan.

"Kami mengucapkan terima kasih untuk apresiasi dan kepercayaan yang diberikan ini. Sebagai platform omnichannel commerce dan gaya hidup terintegrasi dan terpercaya yang mengutamakan kepuasan pelanggan, Blibli memaknai apresiasi ini sebagai motivasi kami," sebut Lisa.

Semua itu, tambah Lisa, sekaligus membuktikan komitmen nyata perusahaan dalam mengedepankan inovasi dan solusi mutakhir untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.

Yakni dengan memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan kepada karyawan dan para mitra, serta melakukan optimalisasi teknologi terkini (seperti cloud dan AI), yang menjadikan ekosistem digital Blibli semakin inklusif.

Salah satu upaya yang disoroti oleh Genesys adalah AHA Moment bagi pelanggan Blibli, di mana program ini telah mencatat peningkatan sebesar 2.5x dan salah satunya didukung fitur Genesys, seperti call transfer, whispering dan real-time monitoring.