Blibli Raih Penghargaan di Ajang The Smarties APAC 2021

jpnn.com, JAKARTA - Blibli menjadi pemenang dalam ajang The Smarties APAC 2021, untuk kategori Best Brand Experience in Mobile Reach Media.

Inisiatif tersebut dianggap memberikan pengalaman yang immersive dan interaktif, serta menciptakan user engagement yang memaksimalkan brand recall dan brand recognition.

“Bliblimart menjadi salah satu ujung tombak bisnis kami utamanya pengalaman belanja online-to-offline, dan pencapaian ini menegaskan posisi Blibli sebagai e-commerce lokal terdepan yang terus menghadirkan solusi omnichannel bagi pelanggan,” ujar Fransisca Krisantia Nugraha, EVP Consumer Goods Blibli.

Penghargaan ini juga memicu untuk terus mendekatkan Bliblimart kepada konsumen di berbagai channel digital dengan berbagai kenyamanan, yang terpercaya dalam berbelanja groceries terlengkap dan berkualitas di Bliblimart.

The Smarties APAC 2021 merupakan ajang apresiasi bergengsi terhadap inisiatif pemasaran modern paling efektif di kawasan Asia Pasifik.

Kegiatan ini digelar oleh MMA, organisasi yang beranggotakan lebih dari 800 perwakilan perusahaan dari berbagai negara di dunia, mulai dari praktisi marketing hingga media.

Bliblimart m-Select Campaign Takes Grocery Shopping from Bricks to Clicks juga mengajak pelanggan untuk menyikapi pembatasan sosial dengan memenuhi kebutuhan hariannya di Bliblimart.

"Demi memudahkan pelanggan untuk menjadikan belanja online sebagai kebiasaan baru di new normal, Bliblimart menghadirkan customer journey yang lebih singkat dibanding platform lainnya," tuturnya.