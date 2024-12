BMW Hadirkan Mobil Sport Edisi Khusus, Desain Mirip Gim Need For Speed

jpnn.com - Produsen mobil asal Jerman, BMW, meluncurkan mobil sport edisi khusus dari M3 E46 GT.

Sedan sport itu dibuat mirip dalam video game berjudul "Need For Speed: Most Wanted" tahun 2005.

Dalam menggarap mobil tersebut, BMW bekerja sama dengan situs web otomotif global Speedhunters. BMW M3 GTR terlihat lebih asli karena memiliki corak biru dan putih guna merayakan ulang tahun ke-30 waralaba gim tersebut.

"Model M3 GTR adalah salah satu mobil yang paling dikenal dalam sejarah Need for Speed, jadi untuk ulang tahun ke-30 kami ingin melakukan sesuatu yang istimewa," kata Direktur Kreatif Senior Need For Speed: Unbound John Stanley dalam sebuah pernyataan kepada media.

Mobil konsep unik tersebut dipamerkan di BMW Welt Museum di Munich, Jerman, sejak 27 November 2024 lalu.

Penciptaan kembali mobil sport ikonik M3 E46 GTR melampaui desain kosmetik.

BMW menggunakan contoh mobil balap American Le Mans Series (ALMS) untuk proyek tersebut.

BMW M3 E46 GTR dibekali mesin V8 4.0 liter P60B40, yang digunakan BMW Motorsport untuk memenangkan kejuaraan pembalap dan konstruktor ALMS 2001.