Borok Dibongkar Sang Ibunda, Celine Evangelista Berkomentar Begini

jpnn.com, JAKARTA - Artis Celine Evangelista tak mau ambil pusing terkait pernyataan ibundanya, Vincentia Nurul perceraian dia dan Stefan William.

Ibu empat anak itu mengaku sudah terbiasa dengan komentar negatif sang ibunda di media.

"Apa pun itu, kan, sudah sering dari dahulu. Cuma aku memang enggak pernah mau menanggapi," kata Celine dikutip dari kanal MAIA ALELDUL TV di YouTube, Minggu (31/10).

Mantan istri Stefan William itu memilih merahasiakan alasan sang ibunda bersikap seperti itu. Namun, dia enggan membeberkannya.

"Bagaimanapun Mama yang melahirkan aku, yang berjasa sama aku di hidup aku," sambungnya.

Aktris 29 tahun itu pun hanya bisa legawa melihat perilaku sang ibunda. "Apa pun yang dia bilang, dia pikirin tentang aku ya terjadi sesuai pikiran dia," imbuhnya.

Pemain sinetron Tukang Bubur Naik Haji itu pun tak ingin mempermasalahkan pernyataan sang Ibu lebuh jauh.

"Maksudnya terserah mama saja aku enggak mau melawan, ngebantah mama, aku tetap doain mama. Apa pun yang mama bilang aku tetap I love her so much," kata Celine Evangelista.