Brand Milik Anak Bangsa Shabu Kojo Premium Hadir Sebagai Alternatif Kuliner

jpnn.com - JAKARTA - Brand milik anak bangsa yang memadukan bahasa Jepang dan Sunda, 'Shabu Kojo Premium' berkembang pesat sejak dirintis 2017 lalu di Bandung oleh dua orang muda Hanafie Mulyo dan Reinier Yoedieswiera.

Brand yang dalam bahasa Jepang berarti istana tua dan dalam bahasa Sunda mempunyai arti 'jagoan' ini hadir sebagai sebuah alternatif kuliner dengan kualitas premium.

Shabu Kojo yang bernaung di bawah PT Jhareda Mitra Boga ini telah merambah ke Cibubur, Alam Sutera, dan Pakuwon Bekasi.

Terbaru, Shabu Kojo Premium membuka cabang di Museum Satria Mandala, Jakarta.

Baca Juga: Kantor Pusat BNI Pajang Karya Lukis 7 Seniman Visual Muda Disabilitas

"Kami berteman sejak dulu dan sama-sama pencinta kuliner dari kaki lima sampai bintang lima," ujar Hanafie seusai Soft Opening Shabu Kojo Premium, di Jakarta, Rabu (18/12).

Hanafie dan Reinier melihat ada opportunity karena budaya orang Indonesia yang suka kumpul bersama keluarga, saudara atau teman-teman.

"Kami tahu di bisnis ini harga sangat kompetitif. Karena itu kami mencoba membuka Shabu Kojo bersama partner lain dengan niat bisa menjadi tempat alternatif kulineran dan berkumpul yang menyenangkan," ucapnya.

Baca Juga: Dirut Bank Mandiri Sebut Indonesia Punya Peran Vital dalam Perubahan Iklim Global

Sejumlah menu dihadirkan di resto ini dengan model all you can eat, di mana dari segi harga value for money yang disesuaikan dengan pilihan paketnya, seperti silver, platinum, dan gold.

Selain itu juga tersedia fresh juice dan aneka menu buffet yang dijamin memacu selera makan.