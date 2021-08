Breaking News! Pukulan Buat Barcelona, Sergio Aguero Harus Absen Lebih dari Sebulan

jpnn.com, BARCELONA - Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah nasib yang dialami Barcelona di musim 2021/22.

Setelah terpaksa berpisah dengan megabintangnya Lionel Messi, kini mereka harus menunggu lama untuk bisa melihat Sergio Aguero melakukan debut berseragam Barca.

Melalui laman resminya, klub Katalan itu mengumukan jika Aguero mederita cedera betis dan mengharuskannya untuk absen selama 10 pekan.

"Tes yang dilakukan pada pemain tim utama Kun Aguero telah mengkonfirmasi bahwa ia mengalami cedera betis kanan. Aguero akan absen sekitar sepuluh minggu," tulisnya.

