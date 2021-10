BRI Borong Penghargaan di Tempo Financial Award 2021

jpnn.com, JAKARTA - BRI kembali meraih prestasi gemilang, kali ini dalam perhelatan Tempo Financial Award (TFI) 2021 yang digelar di Jakarta, Selasa (19/10).

Perbankan pelat merah itu menyabet 3 penghargaan sekaligus. Ketiga penghargaan tersebut adalah The Best Financial Performance Bank, The Best Bank in Digital Services kategori bank konvensional dengan aset lebih dari Rp 100 triliun, dan The Best Bank in Financial Sustainability.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Indra Utoyo mengungkapkan penghargaan ini sejalan dengan kinerja yang dilakukan.

Dia menegaskan BRI Group terus beradaptasi disituasi menantang seperti saat ini.

“Penghargaan ini juga kami dedikasikan kepada Insan BRIlian dan nasabah yang memberikan kepercayaan kepada BRI, khususnya dengan terus mempercayakan layanan keuangannya, khususnya kepada digital service BRI selama masa pandemi Covid-19”, jelasnya.

BRI terus beradaptasi dan bertransformasi dalam dengan mengimplementasikan dan mengembangkan teknologi digital.

Tujuannya, adalah untuk menjawab kebutuhan pasar agar dapat terus tumbuh berkelanjutan. BRI menilai, pasar dunia saat ini berada dalam fase volatile, uncertain, complex, dan ambiguous (VUCA).

Menurut Indra, BRI bertekad terus memacu pertumbuhan sebagai upaya menjaga kinerja.