BRI Dukung UMKM Tembus Pasar Dunia Lewat Virtual BRIlianpreneur 2021

jpnn.com, JAKARTA - Bank BRI sukses menggelar acara yang bertajuk UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021.

Kegiatan ini bertujuan memperluas akses UKMM ke pasar dunia.

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto menjelaskan, pihaknya berkomitmen menaikkan kelas UMKM.

Tahapannya mulai go modern, go digital, go online, hingga go global.

BRI UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021 merupakan tahap akhir program, yakni untuk go global.

“BRI memandang geliat UMKM di Indonesia sebagai upaya yang harus terus didukung dengan kapasitas BRI sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada masyarakat Indonesia,” kata Amam.

Produk-produk kreatif UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia akan dikurasi, mulai administrasi, data, hingga sampel produk.

Ada sekitar 500 UMKM yang dikurasi akan ambil bagian dalam BRI UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021.