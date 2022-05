BRI Genjot Bisnis Ritel lewat Optimalisasi Layanan Digital

jpnn.com, JAKARTA - Bisnis ritel PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menunjukkan kinerja positif.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan lini bisnis perseroan bakal terus ditingkatkan dengan optimalisasi layanan digital.

Penyuluh digital akan digencarkan sehingga nasabah mendapat pendampingan saat mengakses layanan digital.

Kemudian, lanjut dia, dari sisi target market, perseroan makin memantapkan diri kembali ke bisnis inti, yakni menyasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Bahkan, menyasar segmen yang lebih rendah lagi, yaitu Ultra Mikro (UMi)," ungkap Sunarso dalam keterangannya, Selasa (31/5).

Menurutnya, hal itu sejalan dengan strategi go smaller, go shorter, go faster yang tengah dilakukan BRI.

Misi menjangkau sektor UMi juga ditopang oleh aksi korporasi perseroan untuk memimpin Holding Ultra Mikro bersama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang telah resmi dibentuk sejak 13 September 2021.

Sunarso membeberkan strategi menjangkau sektor ultra mikro dibayangi risiko operational cost dan operational risk yang tinggi.