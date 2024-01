BRI Insurance Raih Penghargaan Best Public Relation di IPRA 2024

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance (BRINS) meraih penghargaan sebagai Best Public Relation in Expanding Market Segmentation Through Product Innovation and Distribution Channel Optimization Category General Insurance dalam acara Indonesia Public Relation Award (IPRA) 2024.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Vice President Corporate Secretary Division BRI Insurance Fenti Octaviani.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi BRI Insurance untuk selalu memberikan kinerja terbaiknya dalam meningkatkan trust sekaligus menjaga citra baik perusahaan," ujar Fenti, dalam keterangannya, Sabtu (26/1).

Acara yang mengusung tema “Creating Innovative Connections for the Best Reputation” itu untuk mengapresiasi peran dan fungsi para hubungan masyarakat/public relation (humas/PR) dalam meningkatkan kualitas perusahaan di tengah persaingan yang ketat.

Sementara itu, Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo menyampaikan peran humas merupakan garda terdepan komunikasi perusahaan dalam menjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan dan reputasi di mata publik.

"Selain informasi dan komunikasi, BRI Insurance juga berkomitmen untuk selalu berusaha memberikan kinerja terbaik dengan berbagai layanan optimal serta informasi yang transparan dan dapat dipercaya," kata Budi.

CEO sekaligus Pemimpin Redaksi Warta Ekonomi Muhamad Ihsan berharap penghargaan IPRA dapat meningkatkan kinerja perusahaan di masa depan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik.

Apresiasi yang diberikan kepada insan humas dalam penghargaan IPRA 2024 ini diberikan karena pembuktian dan kompetensinya dalam menjalankan strategi untuk menjaga citra perusahaan.