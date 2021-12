BRI Sabet 3 Penghargaan dalam Co-Branding Award 2021

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan prestasinya melalui berbagai penghargaan.

BRI pada 6 Desember 2021 BRI mendapat tiga penghargaan sekaligus pada ajang Co-Branding Award 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta.

Tiga kategori yang diperoleh adalah The Best Associate Brand Exposure (Silver), Most Creative Brand (Silver), dan Most Participate Brand (Silver).

BRI sebagai salah satu mitra co-Branding Wonderful Indonesia, mampu mengalahkan 51 mitra lainnya yang bekerja sama dengan Kemenparekraf.

Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto mengatakan kegiatan Co-Branding Award 2021 ditujukan untuk meningkatkan brand equality Wonderful Indonesia di pasar domestik dan global.

Menurutnya, perseroan sebagai salah satu mitra juga bertugas untuk memperluas penetrasi pasar dan meningkatkan efektivitas, serta menjalankan sharing resource.

BRI sangat mengapresiasi penghargaan tersebut.

“Predikat ini menunjukkan peran BRI yang senantiasa mendukung produk-produk lokal untuk terus berkembang sehingga dapat mencapai pasar global,” kata Aestika.